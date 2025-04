Aseguran que Tomás Vodanovic le habría escrito a Coté López: "Es el rey del DM"

En el último capítulo del podcast de Cecilia Gutiérrez, Bombastic, la periodista de espectáculos reveló una conversación entre el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con una mujer recién separada del mundo de la farándula.

Y se trata de la modelo Coté Lopez, quien al parecer recibió unos mensajes por parte del político.

Gutiérrez junto al periodista Manu González, se encontraban conversando sobre Vodanovic, del interés que ha despertado entre las chilenas, por "ser guapo". Bajo esta línea, la comunicadora reveló que no es de su gusto.

“A mí no me puede gustar Tomás Vodanovic y entre más le gusta al resto, menos me gusta… porque como ‘ay, a todas les gusta’. A mí no. Es el rey del dm”, señaló.

“Yo conozco a por lo menos cuatro chiquillas del espectáculo, de la farándula a las que les manda DM. De hecho una, y se tiene fe, porque una, una, una de ellas se separó y le llegó al tiro el mensaje de Tomás Vodanovic”, agregó Cecilia.

Luego, Manu intervino, diciendo entre risas: “Y no es Coté López”. Por lo que Cecilia respondió: “Qué comes que adivinas. La Coté López no lo va a contar, porque es más piola”, confirmando que la expareja de Luis Jiménez fue una de las mujeres contactadas por Tomás Vodanovic.

Además, en el programa de conversación revelaron de que no es solo Coté quien recibió este tipo de mensajes.

“Hay una que yo también conozco que incluso fue a cenar con él a su casa. Él le cocinó… y como dices tú, es soltero y guapo, codiciado por las mujeres, puede hacer lo que quiera. En mandar un mensajito no hay ningún delito”, cerró la periodista de espectáculo.

Cabe mencionar que no dieron a conocer las otras mujeres quienes recibieron un DM del edil.

PURANOTICIA