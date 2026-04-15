Aseguran que “The Ellas Show” ya tiene nueva casa televisiva tras su bullada salida de Chilevisión

La dupla que arman Tomi y David Montoya, las voces detrás del popular podcast “The Ellas Show”, está a punto de dar un gran salto. Tras su bullada salida del react de Fiebre de Baile —una decisión que no pasó desapercibida y que tuvo como detonante la llegada de Botota Fox al programa—, los influencers habrían cerrado un acuerdo de alto impacto para sumarse a Mega.

El bombazo lo lanzó nada menos que Pamela Díaz en su espacio Malos Perdedores de ONCE Stream. "La Fiera" aseguró que los creadores de contenido serían los elegidos para liderar el react del nuevo reality de la señal, un proyecto que promete revivir un formato clásico y que ya está generando expectativa.

El “temor” que detonó la salida

Pero el verdadero escándalo viene de antes. La partida de Tomi y David de Chilevisión se dio en buenos términos, pero con una tensión de fondo imposible de ignorar. La razón: un tema de seguridad emocional que terminó pesando más que cualquier contrato.

En su momento, David Montoya no se guardó nada y fue directo al hueso al explicar por qué no estaba dispuesto a compartir pantalla con Botota Fox, apuntando a antecedentes conflictivos de la transformista.

"Me da miedo La Botota, porque es una persona que se ha agarrado a combos con sus compañeros de trabajo, y yo no me voy a exponer a eso. (Ahora) hemos recibido mejores propuestas laborales", explicaron los jóvenes durante la entrevista con Díaz.

Aunque desde The Ellas Show han intentado bajarle el perfil al asunto, hablando de “rumores”, lo cierto es que Pamela Díaz insiste en que el cambio es inminente: en cuestión de semanas ya estarían instalados en su nuevo hogar televisivo.

¿El proyecto? Todo apunta a que se trata del regreso de Volverías con tu ex, donde Tomi y David tendrían un rol clave en las plataformas digitales.

Mientras tanto, desde su antigua casa televisiva no tardaron en reaccionar. Claudio Michaux, ex compañero de señal, no dudó en respaldarlos públicamente, apostando a que este nuevo paso será un éxito total: "Sea lo que sea, yo creo que lo van a hacer espectacular, porque no solo tienen una comunidad de gente que los quiere muchísimo, sino que yo los encuentro muy chistosos, son muy buenos en lo que hacen".

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