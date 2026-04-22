Aseguran que Rodrigo Gallina habría sido suspendido de Canal 13 tras revelar información confidencial

Un verdadero terremoto mediático estaría sacudiendo los pasillos de Canal 13, tras un episodio que, lejos de ser una simple anécdota, se habría transformado en un conflicto interno.

Todo comenzó en apariencia como una transmisión distendida del programa Once Stream, pero lo que parecía un espacio relajado terminó convirtiéndose en un error que hoy tendría a más de uno explicando de más.

La periodista Paula Escobar, en Zona de Estrellas, fue quien encendió la polémica al asegurar que Pamela Díaz y Rodrigo Gallina habrían cometido una imprudencia de proporciones: revelar anticipadamente a los nuevos participantes del reality Vecinos al límite, antes de su anuncio oficial.

Pero el asunto no se habría quedado ahí. En medio de la videollamada, la situación habría escalado de manera inesperada cuando la propia Díaz comenzó a lanzar comentarios críticos contra la nueva apuesta de telerrealidad del canal, dejando en evidencia una tensión que, según se comenta, ya venía acumulándose.

En ese contexto, Escobar fue tajante al describir la escena: "Gallina no hallaba qué hacer", destacando el evidente desconcierto del comunicador mientras la transmisión se le escapaba de las manos a la animadora frente a la audiencia del stream.

Como era de esperar, el episodio no habría pasado desapercibido en la interna del canal. Este lunes 20 de abril se habrían realizado reuniones de emergencia entre ejecutivos y los implicados debido a la situación.

Desde el panel de Zona Latina se instaló la versión de que Pamela Díaz habría recibido un fuerte reto tras el episodio. Sin embargo, lo peor habría caído sobre el ex Yingo.

Según trascendidos del mundo del espectáculo, Rodrigo Gallina habría sido sancionado con una suspensión de dos semanas sin goce de sueldo, lo que explicaría su repentina desaparición del programa Hay que decirlo. Aunque el comunicador no ha confirmado ni desmentido públicamente esta situación, su ausencia desde el lunes no ha hecho más que alimentar las especulaciones.

En medio del revuelo y la presión interna, se comenta además que Pamela Díaz habría solicitado retirar el capítulo de su canal de YouTube, en un intento por contener la filtración y bajar el perfil a un episodio que sigue generando ruido.

PURANOTICIA