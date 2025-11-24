Aseguran que Pedro Pascal estaría analizando proyectos nacionales

En medio de un 2025 cargado de proyectos internacionales, Pedro Pascal estaría explorando la posibilidad de involucrarse en producciones chilenas. Así lo afirmó su hermana, Javiera Balmaceda, ejecutiva y Head de Originales Internacionales de Amazon MGM Studios, quien confirmó que el actor está revisando propuestas desarrolladas en el país.

En conversación con Cooperativa, Balmaceda explicó que el interés del intérprete no es nuevo y que actualmente “está estudiando posibilidades... no estoy tan en la intimidad de lo que está viendo, pero yo sé que sí lo está haciendo”. La ejecutiva recalcó también el vínculo emocional del actor con Chile, asegurando que Pascal “quiere mucho al país y le importa mucho nuestra historia chilena”.

Hollywood y Chile en el horizonte de Pascal

Mientras analiza proyectos locales, Pascal continúa su ruta en grandes estudios. Durante este año se está preparando para la película de The Mandalorian y para su incorporación en la próxima entrega de Avengers, dos producciones que lo mantienen en la primera línea del cine global.

Por su parte, Balmaceda destacó que Chile posee un potencial narrativo con alcance internacional que aún no ha sido lo suficientemente explorado: “Hay muchas más historias locales que se pueden contar”, señaló.

Además, enfatizó que dichos relatos no deben limitarse a tópicos recurrentes en la industria: “Mi meta es mostrarle a todo el mundo la riqueza de estas historias, porque hay mucho afuera de Hollywood y hay muchas historias que contar fuera de las dictaduras o los narcos”.

PURANOTICIA