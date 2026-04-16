Aseguran que Pablo Candia habría presentado su renuncia en Chilevisión tras polémico roce con Danilo 21

Luego de semanas marcadas por la polémica filtración de un audio que lo dejó en el ojo del huracán, el periodista Pablo Candia, habría tomado una drástica decisión que sacude por completo al programa Plan Perfecto de Chilevisión.

“Me aburrí de que le vea la cara de hueón a toda la gente”, se le escucha decir a Candia en el audio, cuestionando la imagen que el influencer proyecta públicamente. En esa línea, también pone en duda su relato de origen y su situación familiar.

“¿Sabemos qué pasó con el papá? ¿Está vivo?”, lanza, además de cuestionar la ausencia de registros familiares en redes sociales.

Según lo que se comenta en los pasillos y fue destapado por La Hora, Candia sostuvo una reunión clave este martes con el canal. ¿El objetivo? Nada menos que definir su salida definitiva.

De acuerdo a estas versiones, el encuentro se habría producido cerca de las 15:00 horas, instancia en la que el comunicador se sentó cara a cara con la producción ejecutiva y el editor del espacio para comunicarles su decisión.

Y aunque el escándalo con su compañero Danilo 21 fue el detonante, aseguran que detrás de todo hay algo más profundo: un desgaste emocional que ya no podía seguir ignorando.

Pero el drama no termina ahí. Porque, pese a sus intentos por recomponer las relaciones quebradas, no todos estuvieron dispuestos a dar vuelta la página.

Mientras algunos, como Vasco Moulian, habrían aceptado sus disculpas, la situación con Danilo 21 —el rostro más golpeado por el audio filtrado— seguiría completamente congelada, sin respuesta alguna a los intentos de acercamiento.

Y aunque Candia aún no lo hace oficial, todo indica que en Chilevisión ya tendrían el desenlace listo. Según cercanos, su salida sería inminente y con despedida incluida en pantalla.

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