Aseguran que no se realizó autopsia formal a Ace Frehley tras su muerte: forense estaría realizando examen para determinar la causa

Aunque se informó que una caída doméstica habría desencadenado la hemorragia cerebral que terminó con la vida de Ace Frehley, legendario guitarrista fundador de Kiss, ahora nuevos antecedentes siembran dudas sobre lo que realmente ocurrió.

Según el sitio TMZ, el cuerpo del músico, fallecido a los 77 años, no fue sometido a autopsia formal. Sin embargo, las autoridades forenses del condado de Morris, en Nueva Jersey, estarían realizando un examen toxicológico y externo para determinar qué fue precisamente lo que le causó la muerte al artista.

Tal como informaron, el rockero habría pasado semanas con complicaciones médicas tras la caída, pero fue solo horas antes de morir que terminó conectado a una máquina de soporte vital.

“Después de la cirugía, la familia tomó finalmente la desgarradora decisión de retirarle el respirador”, señaló el medio mencionado.

El informe definitivo podría tardar semanas, pero la falta de autopsia inmediata y el hermetismo en torno a su estado previo han levantado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

“Estamos devastados… Fue un soldado del rock, esencial e irremplazable durante algunos de los capítulos fundacionales más formativos de la banda y su historia. Él es y siempre será parte del legado de KISS. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos aquellos que lo querían, incluyendo nuestros fans alrededor del mundo”, señaló el grupo a través de sus redes sociales.

