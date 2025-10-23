Aseguran que Nicolás López tiene un nuevo romance y planes de matrimonio: "Con una de las jefas"

Cecilia Gutiérrez sorprendió a todos en el último capítulo de Bombastic al revelar que Nicolás López, el conocido director chileno, habría encontrado el amor mientras cumple su libertad vigilada intensiva tras ser acusado de delitos sexuales en 2022 y cumplir tiempo en prisión en 2023.

Según la periodista, López no solo estaría en una relación, sino que su romance es tan serio que incluso planea casarse próximamente.

"El otro día me enteré que Nicolás López se casa, no sabíamos hace tiempo de él. Él está trabajando como medio en las sombras, como lo ha hecho todo este tiempo, en la productora que hace el 'El Show de las Javis'. Está trabajando ahí como asesor creativo y se casa con una de las jefas", señaló Gutiérrez.

La noticia prende aún más las alarmas si se considera que hace semanas el cineasta apareció vinculado al programa El Show de las Javis, liderado por Javiera Díaz de Valdés y Javiera Acevedo, desempeñándose como asesor creativo, lo que desató críticas en redes por su presencia en la industria mientras enfrenta una condena.

