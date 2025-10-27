Aseguran que Mon Laferte podría regresar al Festival de Viña 2026: "Me invitan y yo digo que sí"

Mientras crece la expectación por el anuncio oficial del cartel del Festival de Viña del Mar 2026, una noticia ha encendido la emoción entre los seguidores de la música chilena: Mon Laferte estaría preparando su regreso a la Quinta Vergara. Según trascendió, la artista planea un show totalmente nuevo, lo que marcaría una de las presentaciones más esperadas de la próxima edición del certamen.

Tal como informó La Tercera, la artista estaría muy cercana a sellar el acuerdo con Mega y Bizarro, y que el anunció podría confirmarse en las primeras semanas de noviembre.

“Yo siempre que me inviten a Viña voy a venir”, comenzó diciendo la artista.

Luego, agregó: “Lo digo hoy y lo voy a decir siempre, porque para mí Viña fue un antes y un después en mi carrera. Entonces… me invitan y yo digo que sí”.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, esta sería la tercera vez que Mon Laferte sube al escenario de la Quinta Vergara. La cantante ya dejó una huella imborrable en sus presentaciones anteriores: en 2017 se consagró al llevarse todos los galardones del público, mientras que en 2020 conmovió con un mensaje feminista cargado de fuerza, en pleno contexto de crisis social en Chile.

PURANOTICIA