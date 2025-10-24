Aseguran que Michelle Carvalho “estaba planificando un escándalo” en Fiebre de Baile antes de ser eliminada

La salida de Michelle Carvalho de Fiebre de Baile generó un verdadero terremoto en redes, y no fue por sorpresa precisamente.

La influencer no se guardó nada y atacó con fuerza al programa, denunciando que la presionaban para lanzar comentarios negativos sobre sus compañeros y asegurando que existía manipulación en el conteo de votos.

“Acá en el canal te inducen a decir cosas que tú no quieres, justamente por el morbo, por vender, por las visualizaciones. A mí me hacían y me trataban de inducir a hacer comentarios despectivos de mis compañeros. Yo nunca caí en ese juego”, lanzó la ganadora de Gran Hermano 2 en El Var, programa conducido por Juan Pablo Queraltó.

“Hay manipulación de votos, los puntitos. Esos votos online para mí son súper truchos”, agregó en ese entonces la chica reality.

Pero la polémica no quedó ahí, ya que en Zona de Estrellas, Hugo Valencia fue más allá y reveló que la brasileña estaba tan inconforme con el ambiente del espacio que incluso habría planeado un “escándalo” para expresar su descontento.

“Hace dos días el equipo de Fiebre de Baile tenía información que Michelle Carvalho estaba planificando un escándalo”, afirmó el periodista.

“Ella tenía decidido no bailar y de hecho no llegó al último ensayo“, agregó, debido a las comparaciones que surgieron entre ella y Cata Days, quien se integró el lunes pasado al espacio de baile.

“Pero nadie veía venir esta entrevista con Queraltó, donde no dejó títere con cabeza”, cerró.

