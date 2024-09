Aseguran que Martín Cárcamo sería presentado como el animador del Festival de Viña 2025

Luego que Mega oficializara a Karen Doggenweiler como la animadora del Festival de Viña del Mar 2025, la estación se ha abocado de lleno en buscar a su acompañante.

Es así como se han dado a conocer diversos nombres que podrían asumir esta labor en compañía de la periodista y animadora del matinal «Mucho Gusto».

Esta danza de nombres ha incluido a rostros del canal como Rodrigo Sepúlveda, Gonzalo Ramírez y hasta su compañero de programa, José Antonio Neme.

Otros de los nombres que han sonado son los de Rafael Araneda, quien ya se hizo cargo de la conducción del Festival; además de Julián Elfenbein.

No obstante, ahora la periodista Cecilia Gutiérrez, en su podcast «Bombastic», aseguró en conversación con Manu González, que sería otro el candidato principal.

Se trataría de Martín Cárcamo, quien ya condujo el Festival de Viña junto a María Luisa Godoy, en lo que fue la alianza suscrita entre Canal 13 y TVN.

“Yo lo conté hace harto rato. Sí que es cierto que se empiezan a poner nombres sobre la mesa, porque se engolosinan. Ni el señor (Pedro) Pascal ni el señor (Antonio) Banderas tenían espacio", señaló Manu González en el espacio.

Tras ello, Gutiérrez lanzó: “A mí me dicen que Martín (Cárcamo) ya tiene una patita adentro. A mí me tienen medio controlada y no puedo decir tanto en el cana)”.

De igual forma, dijo que “la primera semana de agosto, cuando debutamos con «Hay que decirlo», ahí dije Martín (Cárcamo), pero después me dijeron que no insista”.

De igual forma, adelantó que el próximo 18 de noviembre se dará a conocer la parrilla de artistas al Festival de Viña 2025 y que el 22 de noviembre, ya con el animador confirmado, presentarán a los humoristas que estarán en el certamen.

PURANOTICIA