Aseguran que Lady Gaga y Michael Polansky habrían contraído matrimonio en secreto

¿Lady Gaga y Michael Polansky dieron el paso y se casaron en secreto? Esa es la versión que comenzó a tomar fuerza en las últimas semanas luego de que una persona cercana a la pareja entregara nuevos antecedentes sobre su relación.

La especulación surgió luego que la propia cantante estadounidense comentara públicamente que ambos tenían previsto contraer matrimonio "pronto".

Ahora, una fuente citada por Daily Mail sostiene que el vínculo de la pareja incluso podría haberse concretado de manera privada.

De acuerdo con el informante, personas del entorno de la artista creen que la pareja habría optado por mantener la ceremonia lejos de la exposición pública y que actualmente podría encontrarse disfrutando de su luna de miel.

“Nadie la ha visto ni ha sabido de ella en más de un mes”, aseguró la fuente.

La prolongada ausencia pública de Gaga ha alimentado las especulaciones. La última vez que la intérprete fue vista fue a comienzos de agosto, cuando accedió a tomarse una fotografía junto a un fan en el norte de California.

Por ahora, ni Lady Gaga ni Michael Polansky han confirmado públicamente que hayan contraído matrimonio, por lo que la eventual boda permanece en el terreno de las especulaciones.

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