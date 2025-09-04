Aseguran que Karol Lucero ingresará a un retiro espiritual en el extranjero: "Obedece a mi vida privada"

El exanimador de Yingo, Karol Lucero, estaría considerando salir de Chile en medio de su compleja situación personal.

Recordemos que la polémica estalló tras la filtración de un supuesto vínculo con la DJ Isi Glock, lo que habría precipitado el quiebre de su matrimonio con Fran Virgilio. A esto se suma el cierre de su plataforma digital, Like Media, lo que marcaría un giro en la vida profesional y personal del comunicador.

Y tal como lo revelaron en el programa de farándula de Zona Latina "Que te lo digo", el exanimador no solo habría abandonado el hogar que compartía con su exesposa, sino que también este mismo fin de semana se iría de viaje al extranjero, específicamente para ingresar a un centro espiritual.

Bajo esta misma línea, el periodista del espacio, Sergio Rojas, se comunicó con Lucero, donde el exlocutor radial señaló: "No quiero hablar de ello, especulen lo que quieran al respecto. Obedece a mi vida privada, seguramente compartiré cosas en redes, pero solo eso. Todo es parte de mi vida privada, no pública".

Después de esta breve conversación, el comunicador informó que definitavemente Karol si "reconoce el viaje".

PURANOTICIA