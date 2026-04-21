Aseguran que Julián Elfenbein sería el nuevo rostro del matinal de Chilevisión

Un verdadero remezón estaría ocurriendo en la franja matinal de Chilevisión. Y no es cualquier ajuste menor.

Según lo que destapó El Filtrador, en el canal ya tendrían listo el nombre que tomará una de las posiciones más codiciadas de Contigo en la Mañana en las próximas semanas.

El elegido sería Julián Elfenbein, el rostro de "Cuánto Vale el Show", quien volvería al bloque AM desde el 4 de mayo, tras sellar un acuerdo de palabra con la estación privada.

De concretarse la jugada, Elfenbein no llegaría solo, ya que compartiría pantalla con Andrea Arístegui, en una dupla que promete refrescar el espacio tras la salida de Julio César Rodríguez de ese rol.

Y aunque algunos lo venden como “debut” en este terreno, lo cierto es que Elfenbein ya sabe lo que es ponerse al hombro un matinal. No hay que olvidar su paso por Buenos Días a Todos en TVN entre 2011 y 2015, cuando tomó el mando en uno de los momentos más duros del programa, marcado por la tragedia del Accidente del CASA 212, donde perdió la vida Felipe Camiroaga junto a otras personas.

Pero eso no es todo, ya que según el medio mencionado anteriormente, programas como Plan Perfecto y Cuánto Vale el Show quedarían fuera de pantalla —al menos por ahora—, ya que Chilevisión tendría que reordenar toda su parrilla por la transmisión del próximo Mundial de Fútbol.

Cabe mencionar que por ahora, el silencio es total. Ni desde Chilevisión ni desde Julián Elfenbein han salido a confirmar o desmentir el asunto.

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