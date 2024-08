Aseguran que Jean Philippe Cretton estaría en una relación con una autoridad de Iquique

Jean Philippe Cretton habría encontrado nuevamente el amor. Así lo afirmaron al menos en el programa de farándula de Canal 13, «Hay que decirlo».

Dos meses llevaría el periodista con una mujer a la que viajó este fin de semana a ver a la comuna de Iquique, según información de Cecilia Gutiérrez.

Luego dio más detalles acerca de quién sería esta persona: se trata de una consejera regional (core) de Tarapacá, de nombre Katherine Andrea San Martín Sánchez.

La autoridad regional tiene 33 años, actualmente es independiente, pero militó en Renovación Nacional (RN). Además, confesó que no buscará la reelección.

“Hay fuentes que me indican que ella pasaría largos periodos en la casa de Jean Philippe acá en Santiago", agregó Gutiérrez, quien también aseguró que los vecinos de Cretton en Chicureo ya la conocen como su pareja.

Cabe hacer presente que en dicho programa también trabaja Pamela Díaz, quien cortó una relación con Jean Phillipe Cretton hace un año.

“Ay, pero qué bonito, que viva el amor”, dijo la Fiera sobre el tema, junto a afirmar que ya sabía, pero que "no iba a estar diciéndolo, porque soy su expareja".

“Quiero transparentar las cosas: Cecilia me avisó, me preguntó si a mí me molestaba. Si están en pareja, felices. Yo siempre he dicho: si Jeanphi está en pareja, yo obviamente no voy a hablar nada. Me pasó lo mismo hace años”, agregó.

“Si está en pareja, feliz y quiere vivir, perfecto. Ha pasado un año ya”, cerró.

