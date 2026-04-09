Aseguran que Jean Paul Pineda espera una hija con su nueva pareja en medio de su arresto domiciliario por pensión alimenticia

Jean Paul Pineda vuelve a estar en el ojo del huracán, y esta vez no por goles. Hace pocos días, el Tribunal de Familia dictó arresto domiciliario nocturno para Jean Paul Pineda por el incumplimiento del pago de pensión alimenticia a sus hijos con Faloon Larraguibel. Según reveló la abogada de la exYingo, el futbolista adeuda un monto de más de 4 millones de pesos.

"Esta causa por pensión de alimentos comenzó en abril de 2025 y la pensión se decretó en un monto que hoy día asciende a 466 mil pesos, por los tres hijos (...) Desde que se fijó esta pensión, al día de hoy, jamás ha sido pagada por parte del demandado", señaló Lya Rojas.

Pero eso no es todo, ya que el medio Infama reveló un nuevo episodio que involucra al deportista: un mensaje que habría enviado preguntando por un producto para un recién nacido, específicamente una niña.

"Jean Paul Pineda buscando canje para la hija que estaría esperando con su pareja", señaló Infama, insinuando que el futbolista estaría a punto de convertirse en padre por cuarta vez, esta vez con Valentina Castro.

La relación entre Pineda y Castro tampoco ha estado libre de polémicas. Hace algunos meses, Jean Paul fue formalizado tras sostener una pelea con la joven dentro de su departamento en La Florida. Y como si fuera poco, Valentina también ha estado bajo la lupa por su supuesto vínculo con una asociación criminal dedicada al robo de camiones, situación que la mantuvo en prisión preventiva.

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