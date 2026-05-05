Aseguran que Jamiroquai prepara su regreso a Chile para este 2026

El regreso que muchos esperaban está tomando forma. La banda Jamiroquai afina los detalles para volver a Chile y promete sacudir la escena con todo su arsenal funk en una gira sudamericana que ya está dando de qué hablar.

Al mando de Jay Kay, el grupo aterrizaría en septiembre de 2026, con un show que —según lo adelantado— se realizaría en el Claro Arena.

La fecha que suena con más fuerza es el martes 15 de septiembre, justo después de su paso por el colosal Rock in Rio, donde se presentarán el 11 del mismo mes.

Aunque aún falta el anuncio oficial, todo indica que sería el esperado regreso de los británicos tras ocho años de ausencia, desde aquel paso por el Festival de Viña del Mar 2018 que dejó más comentarios que aplausos.

Cabe recordar que la transmisión televisiva fue duramente cuestionada, especialmente por el trabajo de Alex Hernández, a quien acusaron de enfocarse más en el público que en la banda. La propia producción que acompañaba al grupo no se guardó nada y calificó la emisión de "pobre".

Por si fuera poco, el calendario de conciertos internacionales en Chile podría venirse cargadísimo: nombres como Pearl Jam, Bon Jovi, Metallica, Coldplay y U2 también estarían preparando su desembarco entre este año y 2027.

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