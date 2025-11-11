Hijos de Arturo Vidal sufrieron un grave accidente: revelan el dramático episodio que se mantuvo en silencio

Una verdadera bomba sacudió al mundo del espectáculo y al entorno de Arturo Vidal. La periodista Cecilia Gutiérrez encendió las alarmas al revelar que los hijos del futbolista y de su exesposa Marité Matus estuvieron involucrados en un grave accidente automovilístico que, por fortuna, no terminó en tragedia.

La noticia salió a la luz a través de las historias de Instagram de la Miss Bombastic, quien decidió contar lo que hasta ahora se mantenía en estricto silencio.

"Anoche me quedé revisando hasta tarde mis mensajes y hay algunas cositas que quería contarles", partió diciendo Gutiérrez desde Francia. "Lo primero es que el sábado en la noche, los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus tuvieron un grave accidente de automóvil".

Según detalló la comunicadora, el episodio fue mucho más serio de lo que se creía. Los menores iban acompañados por su tío —hermano de Marité— cuando el vehículo terminó volcado.

"Iban con el hermano de Marité, que se volcó en el auto, pero afortunadamente, gracias a Dios, no hubo daños físicos en ellos, sólo lo material del auto", prosiguió la comunicadora.

La información, que rápidamente se viralizó en redes, generó preocupación entre los seguidores de ambos padres, especialmente por el silencio con que la familia había manejado el tema.

Cecilia Gutiérrez, en tanto, aseguró que conversó directamente con Marité Matus, quien le transmitió el gran susto que vivieron.

"Pasaron mucho susto, obviamente, estuvieron muy preocupados, pero ahora están muy agradecidos de que no pasó nada, que fue sólo el susto y de que ellos están bien. Yo tuve la posibilidad de comunicarme con ella y me decía que están muy agradecidos de Dios de que no les haya pasado nada grave, porque el accidente sí lo fue", cerró la periodista.

El incidente ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde muchos apuntan a la falta de información oficial por parte del entorno de Vidal. Mientras tanto, los seguidores del futbolista respiran aliviados tras confirmarse que sus hijos están fuera de peligro.

