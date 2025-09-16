Aseguran que Francisco Kaminski y Camila Andrade habrían terminado su relación de una "muy mala manera"

Luego de semanas marcadas por especulaciones y rumores, todo apunta a que Francisco Kaminski y Camila Andrade habrían decidido terminar de manera definitiva su vínculo amoroso.

La información fue revelada por los periodistas Manu González y Cecilia Gutiérrez en el más reciente episodio del programa Bombastic.

La pareja ya había tomado distancia tras la exposición pública del nexo entre Kaminski y el asesinado “Rey de Meiggs”. En ese momento, la separación habría sido solo temporal y motivada por razones de seguridad y resguardo de la imagen de Andrade. No obstante, según trascendió, tras los acontecimientos del último fin de semana, ambos habrían optado por cerrar el capítulo de forma permanente debido a diferencias irreconciliables.

"Al día de hoy yo te puedo confirmar que Francisco Kaminski y Camila Andrade están absolutamente separados. Según el círculo cercano y cómo me han contado ha ido evolucionando la relación de ellos en los últimos días, te puedo decir que el término no fue de la mejor manera, con direfencias absolutamente irreconciliables...se podría decir..de muy mala manera", reveló González.

Luego, tal como informó, este fin de semana la expareja tuvo una fuerte discusión, por lo que Kaminski decidió no seguir luchando por el amor de Camila.



"Camila Andrade le habría enrostrado a Francisco Kaminski que esa relación no le sumaba, sino que le restaba a su vida y a su trabajo, cosa que desde luego que habría dolido y, en cierto modo, enojado a Francisco. Ahora, ella le diría que no le estaba sumando nada, que le estaba restando. El enojado habría decidido ponerle fin a esa relación", señaló el español.

Bajo esta misma línea, Manu reveló que el exlocutor se sentiría decepcionado, ya que él habría hecho esfuerzos para continuar con la relación, por lo que le habría regalado varias cosas a Andrade para armar su nuevo departamento.

"Lo que más le molesta a él es todo lo que ha tenido que sacrificar para que la relación fuera de la mejor manera. Todo lo que tiene ella en su departamento arrendado, desde un plato, se lo habría regalado Francisco Kaminski . Le da la sensación que, después de tener que navegar contra viento y marea, ahora de repente dice que no le suma (...) La veía como una aprovechadora. A mi me parece que es una palabra fuerte, pero también es la visión de un hombre complicado, dolido, abandonado... A mi lo que me confirmar de muy buena fuente es que Francisco terminó la relación hace muy poquito", agregó Manu.

