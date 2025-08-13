Aseguran que Francisco Kaminski mantendría una millonaria deuda con Julio César Rodríguez: "Nunca se saldó"

En el programa Primer Plano revelaron una nueva deuda de Francisco Kaminski, la cual involucraría directamente al animador del espacio, Julio César Rodríguez.

La situación salió a la luz cuando Francisca Merino lanzó una pregunta al panel, consultando si Kaminski tenía alguna deuda con alguno de los presentes. Fue en ese entonces cuando JC admitió que él era uno de los afectados.

“A mí, indirectamente sí, pero ya está saldado. Nunca se saldó, pero… por la productora", lanzó el animador.

“Lo que pasa es que él tenía que pagar el espacio de estudio, porque nosotros, como canal, nos hacíamos cargo de esas horas de estudio. Él tenía que pagar las horas de estudio y otras cosas más. Eso lo bicicleteó dos o tres meses", agregó Julio.

Luego, Rodríguez señaló que Kaminski "era socio de un amigo mío, que lo quiero tanto, y en virtud de ese cariño, eso está saldado. No es deuda, no es nada, nunca más existió“.

LA MILLONARIA DEUDA

El asunto fue tratado en el programa Qué te lo digo, donde se dieron a conocer más antecedentes sobre la deuda en cuestión. Según lo informado por Sergio Rojas, el monto adeudado alcanzaría los 40 millones de pesos chilenos.

“Esta cifra sería porque Kaminski tenía un socio que se llama Jorge Gómez. Ellos tenían un programa en Vive, que se llamaba El show después del late, que venía después del programa de Julio César”, sentenció el periodista.

“Lo que haces en ese canal es pagar por el espacio, lo que te da acceso a un set de televisión y camarógrafos... Ahí tenían que pagar mes a mes, una cantidad de plata por utilizar el espacio, tener acceso a los productores, camarógrafos, en fin, que es el servicio que presta Julio como productora externa”, agregó Rojas.

Luego, Sergio reveló que Francisco Kaminski y su socio comenzaron a tener problemas de liquidez.

“Entonces, si pagaban 5 millones de pesos mensuales, por ejemplo, le decían a Julio, ‘pucha, este mes no tenemos los 5, te adelantamos dos’. Y así empezaron a pelotear hasta que llegaron a 40 millones”, expresó el comunicador.

Tal como reveló el periodista en el espacio, ambos terminaron con el programa y el socio del productor de eventos se fue a vivir al extranjero.

“Kaminski se queda con la sociedad y sigue dando cheques de la sociedad, que estaba a nombre de Jorge Gómez, cheques que rebotaban, por supuesto”, sentenció.

Finalmente, Según Rojas, Gómez aún mantiene contacto con el animador de Chilevisón y “Julio habría hecho alguna suerte de condonación, pero hacia Jorge Gómez que es su amigo”.

PURANOTICIA