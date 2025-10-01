Aseguran que Francisco Kaminski dejó temporalmente la televisión para incursionar en el sector minero con un gran sueldo

Cecilia Gutiérrez anunció un inesperado cambio en la carrera profesional de Francisco Kaminski, dejando momentáneamente los micrófonos y cámaras para emprender un nuevo desafío en la industria minera.

Según informó la periodista de espectáculos, en su podcast Bombastic, el exlocutor radial comenzará sus funciones en el área minera a partir de este miércoles 1 de octubre, con un sueldo aproximado de cinco millones de pesos mensuales, de acuerdo con lo reportado por La Hora.

Hace pocos días, Kaminski optó recientemente por cerrar su cuenta de Instagram, señalando en una entrevista con Zona de Estrellas que esta decisión fue recomendada por su psicóloga.

Sin embargo, Gutiérrez aclaró que el motivo principal detrás del cierre de su perfil estaría vinculado a las exigencias y condiciones de su nuevo empleo.

Tal como reveló la comunicadora, esta oportunidad de trabajo fue gracias a su hermano, quien se adjudicó una licitación para operar camiones en una faena minera. Sin embargo, Kaminski será parte de un servicio tercerizado, y no como empleado directo de la compañía.

“Él va a trabajar con su hermano, prestando servicios para la minera. No es que lo hayan contratado como gerente ni que haya llegado directamente a una empresa del sector”, informó Gutiérrez.

PURANOTICIA