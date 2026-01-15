Aseguran que Fran Virgilio estaría invitada a la Gala del Festival de Viña mientras que Karol Lucero quedaría afuera: ¿nuevo rostro de Mega?

La previa del Festival de Viña 2026 ya está dando más que hablar. Antes incluso de que se despliegue la alfombra roja, la llamada “Noche Cero” empieza a perfilar ganadores y descartados, y uno de los nombres que más ruido ha generado es el de Fran Virgilio.

El tema fue abordado en Sígueme, donde Michael Roldán destapó las razones de peso que tendría la producción para apostar por la influencer, dejando claro que su atractivo va mucho más allá de la polémica que alguna vez la rodeó.

"El rostro de Fran es súper atractivo para la producción, porque primero ella se maneja bien con distintas marcas importantes, es embajadora de algunas marcas. Fran Virgilio claramente ya es más que el escándalo de Karol Lucero a nivel comercial", explicó.

Según el periodista, la jugada no es improvisada, sino parte de una estrategia mayor para renovar la imagen de la gala y proyectar figuras con proyección comercial.

"(Fran) entra en este tópico de rostros nuevos que la gala está invitando y que quieren posicionar porque se llevan bien a nivel comercial", recalcó.

Mientras Virgilio suma puntos, Karol Lucero estaría completamente descartado del evento. Así lo dejó entrever Sergio Marabolí, quien fue lapidario al analizar el complejo presente mediático del exchico Yingo.

"Karol Lucero está en un momento mediático muy malo, que yo creo que a los organizadores del festival no les conviene tener un personaje de esa envergadura", sostuvo, sepultando cualquier opción de verlo desfilar por la alfombra roja.

¿Solo invitada o futura contratación?

La especulación subió de tono en Hay que decirlo, donde se planteó que la invitación a Fran Virgilio podría esconder algo más.

"¿Será que Fran comenzará a trabajar en Mega?", preguntó Matías Vega, dejando la duda instalada.

Pamela Díaz no tardó en reforzar la teoría con una comparación que no pasó desapercibida.

"Ojo, que tiene el perfil de la Tita Ureta", lanzó, alimentando la idea de que la influencer podría estar a un paso de convertirse en un nuevo rostro estable del canal.

