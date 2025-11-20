Aseguran que Etienne Bobenrieth abandonó El Internado y desata ola de especulaciones

Hace solo unos días comenzaron los rumores que agitaban el ambiente de El Internado de Mega. Y es que apuntaban a que un participante había decidido dejar el reality.

Primero fue Daniella Campos, quien se retiró por problemas de salud, y ahora se suma la salida de Etienne Bobenrieth, generando más preguntas que respuestas.

La renuncia del actor fue confirmada hace pocas horas por adnradio.cl. Según fuentes cercanas al intérprete, Etienne habría decidido poner fin a su participación por motivos personales.

"Etienne efectivamente salió del reality, pero no de forma sorpresiva ni abrupta, fue conversado con producción y fue de mutuo acuerdo. Él comunica sus motivos personales por los cuales necesita salir y producción, comprende y accede. Los motivos los verán en su momento en pantalla", señalaron al medio, dejando entrever que la versión oficial aún no revelará todos los detalles.

No es la primera vez que Bobenrieth sale del encierro. Hace algunas semanas obtuvo un permiso especial para asistir al funeral de su ex suegro, Héctor Noguera, lo que ya había generado murmullos sobre su compromiso con el reality.



Sin embargo, esta vez, su salida parece ser definitiva, abriendo la puerta a nuevas especulaciones sobre lo que ocurre detrás de cámaras en Mega.

