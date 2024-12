Aseguran que "romance oculto" de Maite Orsini es un reconocido alcalde y dirigente del Frente Amplio

Hace unos días, dentro de la polémica de Maite Orsini que se habría contactado con la primera denunciante de Jorge Valdivia, se filtraron chats en los que se da cuenta del real motivo que la diputada no habría querido que se revelaran los mensajes que tuvo con el exfutbolista, ya que "detalles de su vida privada" podrían hacerse públicos.

"En los chats hay información mía sensible de la esfera de mi intimidad, se habla de una relación de pareja que no es pública ni me gustaría que lo fuera, de licencias médicas que tomé por angustia, me habla de consumo de drogas, es súper delicado para mí que se filtren. Porfa te pido que me cuides como yo te quiero cuidar a ti", le expresó Maite a la denunciante.

Bajo esta línea, la periodista de espectáculo, Cecilia Gutiérrez, entregó detalles de quién sería el protagonista del "romance oculto" de la diputada.

"La pareja que Maite tuvo es un alto dirigente del Frente Amplio…. no está tan difícil que adivinen", expresó Gutiérrez.