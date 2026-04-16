Aseguran que Cony Capelli regresaría a Fiebre de Baile tras intenso acuerdo con Chilevisión

El regreso de Fiebre de Baile con su segunda temporada no solo trajo coreografías, sino también una verdadera polémica. Y en el centro de los dichos, cómo no, estaba Constanza Capelli.

Apenas el programa volvió a la pantalla de CHV, comenzaron las especulaciones sobre si la ex Gran Hermano daría el golpe y reaparecería en el estelar, pese a su abrupta salida días antes de la gran final en la primera temporada.

Cansada de los comentarios, fue la propia Cony quien decidió encarar el tema y ponerle freno —al menos por un momento— a la ola de comentarios.

"Debo admitir que he disfrutado que mucha gente me pregunte si voy a volver o no a Fiebre de Baile, que les gustaría verme bailando ahí y otra que no, por supuesto. Pero ante la incógnita de esta semana, porque también algunos programas de farándula lo dijeron, prefiero aclararlo altiro. Si me llamaron para estar en la segunda temporada, pero no se llegó a un acuerdo, así que no voy a estar", señaló Capelli a mediados de marzo.

Ahora, Constanza sumó un nuevo capítulo. Porque cuando todo parecía cerrado, las negociaciones habrían revivido en silencio y —según fuentes del espectáculo— ahora sí habrían llegado a buen acuerdo.

La bomba la lanzó el reportero @richard.mtvl, del programa Todo Se Sabe, quien aseguró tener la exclusiva este miércoles. Como era de esperarse, el dato fue rápidamente reforzado por el periodista Michael Roldán en sus redes sociales.

"Dentro de las próximas semanas Cony Capelli ingresa a la segunda temporada de Fiebre de Baile", señalaron desde el espacio de farándula en Instagram.

"FDB ya había negociado con Cony para esta temporada sin llegar a acuerdo, las conversaciones se reactivaron y habría salido humo blanco", expresó Roldán antes de señalar que la información fue confirmada por él mismo.

Por si fuera poco, el propio Richard afinó aún más el dato: el esperado —y polémico— regreso de Capelli estaría calendarizado para la primera semana de mayo.

Eso sí, ni la bailarina ni su representante, Suro Solar, han salido a confirmar o desmentir estos dichos.

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