Aseguran que Clara Chía y Gerard Piqué habrían terminado su relación debido a una infidelidad

Después de tres años, la polémica relación entre Gerard Piqué y Clara Chía parece haber llegado a su fin.

Recordemos que la pareja vivió un mediático romance, ya que el exfutbolista habría engañado a Shakira con la española.

En el programa español Vamos a Ver de Telecinco, la periodista Adriana Dorronsoro, aseguró que Chía y Piqué habrían terminado su relación debido a que pasaron por numerosas crisis. Una de ellas y la más polémica, es por una supuesta infidelidad.

"Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro", reveló la comunicadora en el espacio televisivo.

Bajo esta línea, Dorronsoro recordó que hace un mes, la expareja de Shakira fue visto en Miami sentado en una heladería junto a una mujer pelirroja.

"No sé si esa chica será la causa o no, pero lo cierto es que los rumores han sido constantes. Desde el entorno más cercano a la pareja me lo confirman: Gerard Piqué y Clara Chía han terminado su relación. Estaban juntos oficialmente desde agosto de 2022 y ya no lo están", reveló la periodista.

Cabe recalcar que la relación entre Piqué y Chía se hizo conocida en el 2022 y hasta el momento ha sido una relación bastante comentada en todos los medios del mundo, ya que tal como lo mencionábamos antes, el español fue acusado de engañar a Shakira con la joven, y la cantante incluso lanzó una canción en relación a este tema, llamado "Las Mujeres Ya No Lloran".

¿REALMENTE TERMINARON?

Por otro lado, este jueves, otro medio de España, "Y ahora Sonsoles", desmintió esta información.

"El entorno más cercano de la pareja me dice que están muy sorprendidos con la información, que todo está bien. Ni siquiera hay una crisis en el horizonte", expresó Lorena Vásquez.

"En ningún momento se han planteado romper", agregó la comunicadora, donde a la vez detalló que hay "pruebas de sobra de que siguen juntos".

"Muchas personas les han visto, tuvieron un fin de semana en pareja", cerró.

PURANOTICIA