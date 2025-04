Aseguran que Cathy Barriga estaría escribiendo un libro autobiográfico desde la cárcel: "Sería un best seller"

Recordemos que a Barriga se le investiga por corrupción y otros delitos cometidos durante su gestión municipal.

Bajo esta línea, fuentes cercanas a Cathy, revelaron que debido a la situación que está viviendo, le ha afectado mucho a su ánimo y a su salud mental, y tras esto, según Pato Sotomayor, panelista de “Plan Perfecto”, la exalcaldesa ha decidio escribir su autobiografía desde la cárcel, donde narrará su versión de los hechos sobre el escandaloso caso que la lleva enfrentando a la justicia.

“Sería un best seller una vez que salga de la cárcel”, expresó el periodista en el programa mencionado.

Además, Sotomayor aseguró que Barriga ya ha escrito varios capítulos y que ese sería el verdadero motivo de su silencio mediático, ya que cabe mencionar que Cathy se ha encontrado lejana a sus redes sociales y de la prensa.

Pero eso no es todo, ya que el comunicador también lanzó que la exalcaldesa ya estaría en contacto con algunas editorales.

ABOGADO DE CATHY BARRIGA ABORDÓ LOS RUMORES

Luego de esta llamativa noticia, su abogado, Giovanni Calderón, se refirió al tema tras ser consultado por la prensa, donde recalcó que una de las actividades que hace en el encierro es escribir.

"Con respecto a la autobiografía, no tengo la certeza de eso, porque ella no me lo ha planteado, pero no me parecería raro", expresó Calderón.

"Sí sé que realiza un montón de actividades durante el encierro. Una de esas actividades es escribir, (pero) no sé lo que está escribiendo", agregó.

"Hoy me enteré de esa noticia. Directamente, yo no lo sé por parte de ella, jamás me lo ha comentado", cerró el abogado.

