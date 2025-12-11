Aseguran que Carla Jara habría pedido el despido de una maquilladora en TVN tras un conflicto: “Ella empezó a circular el rumor de…”

Un tenso episodio detrás de cámaras habría golpeado a Mi Nombre Es, según reveló Antonella Ríos en el programa de farándula Que Te Lo Digo. La panelista aseguró que Carla Jara, actual encargada del backstage del estelar de TVN, habría solicitado la salida de una trabajadora del canal tras un incómodo cruce.

Según Ríos, Jara se habría molestado profundamente al sospechar que una maquilladora del equipo estaba comentando su vida privada dentro de la señal.

“Carla Jara habría puesto el grito en el cielo cuando se enteró, supuestamente, que una maquilladora que trabajaba con ella habría hablado cosas de ella. En TVN ella para arriba y para abajo contaba sus historias: con su hijo, con Kaminski, etc. Y ella empezó a circular el rumor de que Kaminski habría vuelto con Camila Andrade. Ahí se empezó a generar una trifulca”, señaló Antonella.

La situación, según la panelista, escaló al punto de que la ex Mekano habría exigido la desvinculación de la maquilladora.

“Carla, al hablar abiertamente de sus temas, todo el mundo maneja un poco los temas. Le habría pedido a sus jefes (el despido) por ser desleal con ella y andar ventilando cosas personales. Siendo que la pobre involucrada no los ventilaba, sino que la misma Carla Jara los ventilaba cada vez que iba a trabajar”, comentó la actriz.

Su compañero en el espacio, Sergio Rojas, también reaccionó a la información: “Qué pena dejar sin trabajo a una persona por una imbecilidad tuya”.

Por ahora, Carla Jara no ha dado declaraciones ni se ha referido a las versiones que circulan con respecto a este polémico tema.

PURANOTICIA