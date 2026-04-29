Aseguran que Antonella Ríos ya tendría un nuevo canal de farándula tras su quiebre con Sergio Rojas

El escándalo que dejó la entrevista de Antonella Ríos en Primer Plano sigue dando de qué hablar, y esta vez el drama apunta directo a su quiebre —laboral y personal— con Sergio Rojas.

El conflicto no solo encendió las alarmas en el mundo del espectáculo, sino que dejó a todos preguntándose: ¿qué pasará ahora con la actriz tras su abrupta salida de Que Te Lo Digo, donde era una de las panelistas más comentadas?.

Y es que, según filtraciones que ya circulan con fuerza, Ríos no habría perdido el tiempo y tendría listo su próximo movimiento en pantalla. Desde el programa No es lo Mismo soltaron la bomba: la actriz estaría prácticamente instalada en Plan Perfecto, apostando por un nuevo comienzo.

"¿Quieres que les diga a qué canal se va Antonella Ríos? Lo tenemos confirmadísimo. Wichi pirichi Sergio Rojas… Antonella llega a Plan Perfecto", lanzó sin filtro uno de los panelistas, encendiendo aún más el fuego.

Y por si fuera poco, en el mismo espacio advirtieron que la teleserie con Sergio Rojas podría estar lejos de terminar. ¿La razón? Hasta el sábado, su salida de Que Te Lo Digo ni siquiera estaba formalizada, lo que abre la puerta a nuevos conflictos. Lo único claro, por ahora, es que su silla ya fue ocupada oficialmente por Paula Escobar.

Eso sí, el supuesto aterrizaje de Antonella Ríos no necesariamente sería un triunfo asegurado. De concretarse, llegaría a un Plan Perfecto que tambalea, rodeado de rumores sobre una posible salida del aire en los próximos meses.

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