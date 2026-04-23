Aseguran que Antonella Ríos fue despedida de Zona Latina en medio de fuerte conflicto interno

Antonella Ríos atraviesa uno de sus momentos más complejos en televisión, y la situación está lejos de cerrarse sin ruido. La panelista de Que Te Lo Digo, espacio liderado por Sergio Rojas, quedó fuera de Zona Latina en medio de un escenario delicado que ya venía arrastrando problemas de salud y un evidente desgaste personal.

Días antes de que se confirmara su salida del canal, la actriz ya había hablado con Página 7, donde reconoció haber sufrido un colapso físico producto del estrés, el que terminó pasando la cuenta a nivel de salud. Ese episodio la obligó a frenar en seco su presencia en pantalla.

Pero lo que parecía una pausa por motivos médicos terminó tomando otro giro. Según información publicada por Glamorama, su desvinculación se habría concretado justo cuando volvió a presentarse en el canal, instancia en la que se le habría comunicado la decisión.

La situación, lejos de ser tranquila, habría escalado dentro de las dependencias del canal. De acuerdo al citado medio, la actriz habría protagonizado una tensa discusión a los gritos con Rodrigo Súnico, quien supuestamente fue el encargado de informarle su salida.

Aun así, el capítulo no estaría completamente cerrado. Según informó el portal Noticias y espectáculos, Antonella Ríos seguiría en Que Te Lo Digo, ya que su participación en el programa no dependería directamente de Zona Latina, sino de un acuerdo aparte con Sergio Rojas.

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