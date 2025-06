Aseguran que Alejandro Sanz estaría preparando demanda contra fanática que lo calificó de "depredador sexual"

Recientemente una fanática de Alejandro Sanz acusó al artista de manipulación y aseguro de que habría tenido una relación con él desde que ella tenía 18 años.

A través de redes sociales, específicamente Instagram y TikTok, Ivet Playá compartió un registro donde contó “su historia” con el artista, donde aseguró que todo comenzó en 2015 cuando él la contactó a través de redes sociales por su fanatismo, pero con el tiempo el vínculo se volvió “íntimo y sexual”.

“Quedamos por primera vez en privado cuando yo tenía 18 años, él tenía 49 en ese momento”, afirmó la joven.

“Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio lo sabía, yo era una niña, que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España detrás de él. Me hice 10 conciertos en un mes y medio y él lo sabía”, agregó.

Tras esto, el músico reconoció que la relación sí existió, aunque aprovechó para lanzar una acusación contra la joven: "En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida", aseguró.

Posteriormente, Ivet fue invitada al programa "¡De Viernes!", donde terminó siendo expulsada por los conductores tras calificar a Sanz como un "depredador sexual".

Ahora, la periodista española, Nuria Marín, reveló que Sanz estaría preparando una demanda contra la mujer.

"Alejandro Sanz ha tomado medidas y va a demandar a Ivet (...) Esto me lo confirma en exclusiva alguien del entorno muy cercano al cantante que ya está trabajando en la demanda, que entiendo que será por difamación", detalló Marín

"Me aseguran que Ivet nunca estuvo en casa de Alejandro Sanz y que en 2019 es imposible que tuvieran cualquier tipo de encuentro, porque él no vivía en España, sino que vivía en Miami", indicó la comunicadora.

PURANOTICIA