Arturo Vidal reaparece tras el violento accidente de sus hijos: “Todo bien, gracias a Dios”

Tras el impactante accidente de tránsito que involucró a los hijos de Arturo Vidal, el futbolista decidió reaparecer en redes con una imagen familiar que intentó transmitir calma, aunque el susto sigue dando vueltas en el mundo de la farándula.

La periodista Cecilia Gutiérrez fue quien destapó los detalles del episodio en Instagram, revelando que el auto, conducido por el hermano de Marité, “se volcó”, y que “afortunadamente, gracias a Dios, no hubo daños físicos en ellos, sólo lo material del auto”. La comunicadora añadió que “pasaron mucho susto, obviamente, estuvieron muy preocupados, pero ahora están muy agradecidos de que no pasó nada, que fue sólo el susto y de que ellos están bien”.

Intentando llevar calma, Vidal publicó una foto en el Club Chicureo junto a Matus y sus tres hijos, acompañándola con un breve mensaje que muchos tomaron como una señal de alivio: “Todo bien, gracias a Dios”.

Por su parte, Marité Matus también se pronunció en sus redes para aclarar lo sucedido y agradecer la ola de mensajes que recibió. “Efectivamente, el día sábado ellos tuvieron un accidente cuando iban camino a los juegos. Mi hermano mayor iba manejando, junto a mis tres hijos”, escribió, agregando luego que “gracias a Dios, mis niños están bien, en perfectas condiciones, y eso es lo más importante”.

La empresaria además compartió una reflexión que dejó a varios conmovidos: “Lo material se recupera, pero la vida y la salud no tienen precio”. Y cerró con un mensaje lleno de emoción: “De verdad, gracias por cada mensaje, por el cariño y por la preocupación. Me emociona sentir tanto apoyo y tanto amor hacia ellos”.

PURANOTICIA