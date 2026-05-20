Arturo Vidal habría gastado más de $200 millones en cita con una periodista en Miami

Arturo Vidal se encuentra una vez más en el ojo del huracán luego que se diera a conocer que el mediocampista de Colo-Colo fue citado a declarar ante la PDI a raíz de un robo de $50 millones en una casa de cambios ubicada en la comuna de Santiago.

Bajo este contexto, se dio a conocer que el bicampeón de América con la Selección Chilena (2015 y 2016) está enfrentando un duro presente económico.

En ese sentido, la periodista Cecilia Gutiérrez entregó un antecedente desconocido sobre un presunto "despilfarro" que habría realizado el futbolista hace algunos años.

Y es que la profesional de las comunicaciones señaló en «Hay que decirlo» que el excrack de la Roja gastó más de $200 millones en una cita que tuvo con una periodista colombiana en un exclusivo restaurante de Miami, en Estados Unidos.

La comunicadora señaló que “esta anécdota me la contó Daniella Durán, un chica colombiana que tuvo una corta relación con Arturo”.

“Ella me contó que fueron a un restaurante en Miami, un local que era muy famoso porque Lionel Messi iba mucho a comer ahí”, complementó.

De igual forma, sostuvo que "Vidal va y le dice el garzón ‘¿Cuál es la champaña más cara que ha pedido Messi acá?’ Hablamos de una botella que puede costar 100 mil dólares, y él dijo: ‘dos, quiero gastar más que Messi en este lugar”.

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