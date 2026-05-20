Fran Maira rompe el silencio tras críticas de su cambio físico: “Tengo que cerrar el hocico”

Fran Maira volvió a quedar en el centro de los comentarios en redes sociales, esta vez no por su música, sino por los cambios físicos que ha enfrentado tras uno de los episodios más complejos de su vida.

Luego del grave accidente automovilístico que protagonizó este 2026 —y que dejó a un joven extranjero peleando por su vida— la cantante ha debido lidiar con una fuerte depresión que, según confesó, terminó afectando también su cuerpo y autoestima.

Todo explotó después de que algunos seguidores comenzaran a comentar sobre su apariencia y el evidente cambio en su figura en comparación a cómo lucía antes del accidente. Cansada de las críticas, la ex chica reality decidió responder sin filtros y revelar el duro momento personal que atraviesa.

"Que son pesados. Si sé que estoy panzona. Lo que pasa es que cuando como me hincho. Ustedes saben...la depresión de hace unos meses hizo que subiera como 9 kilos. Nunca había pesado tanto como ahora. Pero, tengo que cerrar el hocico eso es todo. Más adelante les contaré, pero pasé un momento fome y me comí como 4 nutella, me comí todo y bueno, aquí estamos volviendo con panza, pero no importa. La voy a bajar más adelante", señaló la cantante.

La confesión de Fran Maira rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, mientras otros cuestionaron el nivel de comentarios que recibe constantemente sobre su físico en redes sociales.

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