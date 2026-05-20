“Happy People”: Sergio Freire abre su propio teatro-restaurante que tendrá invitados especiales

Sergio Freire decidió apostar fuerte y meterse de lleno en el negocio del stand up con la inauguración de su propio local de comedia en vivo, un espacio que promete dar que hablar en la escena nocturna capitalina.

El humorista abrió las puertas de Happy People, un recinto que mezcla teatro y restaurante, donde no solo habrá rutinas de comedia, sino también una oferta gastronómica pensada para que el público convierta la experiencia en una salida completa.

"La idea de tener un local de comedia siempre ha estado en mí. Tener un espacio propio donde poder hacer también un trabajo experimental con nuevos exponentes del stand up, trabajos de libretos, clases, investigación en el ámbito de la comedia y el humor. Además siguiendo la escuela de Coco Legrand que tenía su teatro Circus Ok", explicó Freire.

Pero eso no es todo. El ex Club de la Comedia aseguró que el proyecto también busca abrirle la puerta a nuevas figuras del humor y no quedarse solo con nombres consagrados.

"Tenemos espacios para recibir a quienes están dando sus primeros pasos y para aquellos que ya son conocidos por la gente", señaló Sergio.

El nuevo local de Sergio Freire, Happy People, está ubicado en Rancagua 396, en plena comuna de Providencia.

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