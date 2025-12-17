Click acá para ir directamente al contenido
Arturo Vidal desata polémica por video de José Antonio Kast y aclara “error” en redes: “No sé quién puso eso ahí”

El volante de Colo-Colo salió al paso por una publicación que apareció en su perfil de Instagram donde además hizo mención a Salvador Allende y aseguró de que todo se trató de un error y que él no replicó la publicación.

Miércoles 17 de diciembre de 2025 16:12
Arturo Vidal nuevamente está en el centro de la polémica. El martes hinchas dieron cuenta que el experimentado volante de Colo-Colo compartió un video del presidente electo José Antonio Kast diciendo que "la primera dictadura en Chile fue la de Salvador Allende".

Tras esta situación, el "King" se llenó de duras críticas en redes sociales con mensajes como "Me bajo del barco Vidal" y "es vergonzoso".

Frente a esto, el bicampeón de América con la Selección chilena salió al paso y acusó de que todo se trató de un error.

"Me avisaron que tenía dos videos resposteados en mi Instagram. Uno de carácter político y otro de humor, que no sé quién puso eso ahí", comenzó diciendo el mediocampista.

"Son videos que no representan mi pensamiento y fueron eliminados de inmediato", añadió el mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

