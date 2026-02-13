Arturo Ruiz-Tagle protagoniza tenso enfrentamiento en Puerto Montt y abandona el escenario entre pifias

Una compleja noche vivió el comediante Arturo Ruiz-Tagle durante su presentación en el Festival Capital Puerto Montt, donde debió retirarse tras cerca de 30 minutos de rutina en medio de sonoras pifias y gritos que pedían su salida del escenario.

El humorista antecedía el show del artista urbano Sinaka, quien era uno de los números más esperados de la noche. Desde los primeros minutos, el público comenzó a manifestar su descontento con abucheos y gritos de “fome”, lo que marcó el tono de una presentación que fue escalando en tensión.

Lejos de intentar reconducir el espectáculo, Ruiz-Tagle respondió directamente a los asistentes. “Soy fome… pifien más fuerte, ¿a ver?”, lanzó molesto desde el escenario. En medio de su rutina, comenzó a hablar de Cuba, momento en que las pifias se intensificaron. Fue entonces cuando se enfrascó en un cruce con el público, al que calificó de “los comunistas que están allá atrás”, agregando “aprovecha la lancha y te vas a Cuba”.

El comediante realizó además un gesto obsceno, tomándose los genitales en alusión al recordado “Pato Yáñez”, y luego mostró el dedo medio a los asistentes. Pese al ambiente adverso, insistió en que “acá hay gente que está cagada de la risa y ustedes le están faltando el respeto”.

En un intento por continuar, derivó hacia chistes sobre el presidente Gabriel Boric y la diversidad sexual, aunque sin un hilo conductor claro. “Pensar que tanto webeaban al manos cortas y ahora aplauden al manos largas… me llevan años funando y he recibido hasta amenazas de muerte por mis chistes”, afirmó. También aseguró: “Yo tuve una relación homosexual, sí, no como el presidente que les gusta tanto. Yo conocí una mujer que tenía los mismos gustos que yo, le gustaban las mujeres”, sin lograr revertir la reacción del público.

Con el correr de los minutos, los gritos de “¡que se vaya!” y “¡fuera!” se hicieron más fuertes. En tono irónico, Ruiz-Tagle señaló que “qué bueno que esté pasando esto, porque un fracaso me puede enseñar mucho, como no venir a festivales. La verdad a mí tampoco me dan ganas de estar aquí. Creo que ya está bueno”, antes de cerrar con la frase “no al aborto, sí a la vida. Una pifia más, una pifia menos”.

Tras su salida, los animadores del certamen, Karla Constant y Marcelo Arismendi, destacaron la trayectoria del comediante y solicitaron al público un aplauso de despedida.

Los registros del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde la presentación generó amplias críticas y reabrió el debate sobre el tono y los límites del humor en escenarios masivos.

