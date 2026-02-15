Arturo Ruiz-Tagle pide disculpas tras tenso cierre en festival de Puerto Montt

Una fuerte controversia se registró durante la reciente edición del Festival Capital 2026, en la ciudad de Puerto Montt, luego de la presentación del comediante Arturo Ruiz-Tagle, quien finalizó su rutina entre abucheos del público y gestos obscenos desde el escenario.

Horas más tarde, el humorista utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas, reconociendo que su reacción no fue la adecuada. “Hago este video para pedir disculpas por mis gestos groseros al final del show”, señaló en una serie de historias publicadas en Instagram.

En el mismo mensaje, Ruiz-Tagle explicó que su molestia estaba dirigida exclusivamente a “un pequeño grupo que me estaba pifiando y que no me permitió realizar mi trabajo normalmente”, aclarando que “nunca fue mi intención ese gesto grosero hacia todo el público” presente en el festival.

El comediante reiteró su arrepentimiento y pidió perdón a quienes se sintieron ofendidos. “Si la gente se siente ofendida, mil disculpas, lo siento mucho”, afirmó, agregando además un mensaje de cercanía con la ciudad: “Le mando un saludo a la gente de Puerto Montt, la quiero mucho”.

La situación se originó luego de que su rutina incluyera referencias políticas y consignas que incomodaron a parte de la audiencia, generando pifias constantes y un cierre conflictivo. El episodio también fue criticado por el alcalde Rodrigo Wainraihgt, quien calificó lo ocurrido como “lamentable” y llamó a mantener el respeto hacia el público local, mientras la polémica se instaló con fuerza en redes sociales.

