Arturo Longton y Luis Mateucci debieron ser separados tras tensa discusión en “Tierra Brava”

Una tensa pelea vivió el reality de Canal 13 “Tierra Brava”, donde una fuerte discusión comenzó a subir de tono cada vez más, la que terminó con los demás integrantes del encierro teniendo que intervenir.

Se trata de un conflicto protagonizado por Arturo Longton y Luis Mateucci, mientras se encontraban discutiendo algunos puntos en la cocina de la casa ubicada en Lima, Perú.

“Estás durmiendo y dices ser estratega de un reality”, afirmó el argentino, a lo que el ex “La Granja” le respondió: “Tú has estado en puras hueás de pareja, donde lo único que hacías era agarrar y ninguna hueá más. No me vengas a huear a mí. Tienes un ego tremendo y no hacís ninguna hueá”.

“Soy un hueón carismático”, aseguró Longton, a lo que Mateucci expresó: “¿Carismático de qué? Decime algo de carisma que tengas”.

Bajo este contexto, la frase del trasandino sacó de sus casillas al chileno, quien se paró rápidamente de la mesa para enfrentar a Luis, momento en el que Jhonatan Mujica y Fabio Agostini irrumpieron en la escena, intentando calmar los ánimos.

“Si me webea, le pego y me da lo mismo”, expresó Longton posteriormente, evidentemente molesto con la situación, quien luego lanzó “trabajo para no se como voh, ser la guinda de la torta. Ya lárgate de acá mejor… No te metas más conmigo”.

