Arturo Longton fue eliminado de «Tierra Brava» tras detenerse para dejar ganar a Shirley

En la última emisión del reality «Tierra Brava», de Canal 13, Arturo Longton se dejó perder ante Shirley Arica, resultando eliminado del espacio.

Previo a la competencia, la peruana señaló que "nunca pensé en competir con él, cualquiera menos Arturo. Ya eso me pone nerviosa, pero vine con un objetivo y espero que me vaya bien".

Y en efecto: Longton tuvo un gran desempeño en la competencia, llegando primero a la línea de meta, sin embargo se detuvo para dejar que Shirley Arica ganara.

"No tengo palabras. Lo quiero mucho, lo voy a extrañar", dijo la modelo.

Además, sostuvo que "no estoy contenta porque no me siento ganadora. Le agradezco el gesto, pero no me sorprende porque sé quién es él, el corazón que tiene, lo noble que es".

Por su parte, Longton señaló que "ella tiene muchas más chances de avanzar en el programa que yo, así que ojalá siga hasta la final. Estoy contento, feliz de verdad".

También dijo que "hay un antes y después de ‘Tierra Brava’ en mi vida. En lo emocional y en lo físico, entre las lesiones, las competencias, las relaciones con todos".

Por último, cerró diciendo que "nunca esperé encontrar a alguien de quien me podía llegar a enamorar, pero uno no manda en el corazón. Voy a tener que enfrentar los daños colaterales, pero hace muchos años quería volar libre, con alas propias".

