Artistas nacionales se unen en “Biobío se levanta”: música y solidaridad tras los incendios

La música se pone la camiseta en medio de la tragedia. Un potente grupo de artistas nacionales decidió dar un paso al frente y levantar “Biobío se levanta”, un evento solidario que busca transformar el escenario en una plataforma de ayuda real para las familias que lo perdieron todo tras los devastadores incendios forestales en la Región del Biobío.

El cartel no pasa desapercibido: Macha y el Bloque Depresivo, Garras de Amor, Entremares, Katteyes, Pablito Pesadilla, Sinaka y Kennat dijeron presente sin cobrar un peso, apostando por la música como un acto de apoyo concreto y urgente.

La cruzada es impulsada por Hogar de Cristo, TECHO y Fundación Esperanza, junto a las municipalidades de Tomé, Hualpén y Talcahuano, con un objetivo claro: recaudar fondos para enfrentar una emergencia que dejó más de dos mil viviendas reducidas a cenizas.

La ayuda irá directo a quienes más lo necesitan. Todo lo recaudado se destinará a kits de alimentación e higiene, además de la construcción y habilitación de viviendas, un trabajo que estará coordinado por TECHO, Movidos x Chile y Hogar de Cristo.

La cita es este domingo 1 de febrero en el Club Hípico de Concepción, desde las 15:00 horas, en una jornada que promete música, emoción y compromiso social. Las entradas ya están disponibles a través del sistema TuAcceso y la expectativa es llenar el recinto y convertir la solidaridad en acción.

PURANOTICIA