“Aroma a pifiadera”: el nombre del jurado de Viña 2026 que ya genera polémica

La este domingo pasado en un nuevo capítulo de Primer Plano encendió la conversación farandulera luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez revelara uno de los secretos mejor guardados del Festival de Viña del Mar 2026: el nombre de una jurado internacional que promete dar que hablar.

Hasta ahora, Mega no ha confirmado oficialmente quiénes evaluarán las competencias internacional y folclórica del festival, situación que ha aumentado la expectación del público. Sin embargo, la periodista decidió ir un paso más allá y filtrar a la gran sorpresa del jurado.

En el estelar de farándula, Gutiérrez adelantó que se trataba de “una jurado internacional, el nombre que se están guardando como la súper estrella, que probablemente también va a pasar por la alfombra roja”. Minutos después, lanzó el nombre que remeció el estudio y redes sociales: la actual Miss Universo, Fátima Bosch.

La reacción no tardó en llegar. En plataformas, los cibernautas manifestaron su descontento, cuestionando la elección de la modelo mexicana por sobre Inna Moll, representante chilena en el certamen de belleza. Comentarios como “aroma a pifiadera”, “la van a pifiar de lo lindo” y “preferíamos a nuestra chilean queen Inna” se repitieron con fuerza.

Fátima Bosch fue una de las figuras más comentadas del 2025. La modelo ganó la corona de Miss Universo en Tailandia, en un concurso marcado por la polémica. Durante el certamen, protagonizó un conflicto con Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo Tailandia, quien la calificó de “tonta” tras una disputa por publicaciones en redes sociales.

El Festival de Viña del Mar 2026 se realizará entre el 22 y el 26 de febrero y ya tiene definida su parrilla de artistas para la Quinta Vergara. No obstante, el jurado sigue siendo una incógnita que mantiene altas las expectativas.

PURANOTICIA