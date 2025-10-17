"Arenita" rompe el silencio y revela el infierno que vivió con Karol Lucero: “Me generó un trauma muy grande en mi vida”

La historia entre Natalia Rodríguez -más conocida como Arenita- y Karol Lucero, que comenzó en la pantalla de Yingo, no terminó ni cerca de ser un cuento de hadas. Años después, Arenita sigue pagando el costo emocional de ese turbulento romance.

Y fue en el último capítulo de El Internado de Mega, donde la exYingo se sinceró en una conversación con Tonka Tomicic y habló sin filtros sobre las heridas que le dejó su pololeo con Lucero, confesando que debió enfrentar momentos tan difíciles que la obligaron a buscar ayuda terapéutica.

Según Natalia, una terapia particular fue clave para empezar a superar los daños emocionales que arrastró tras su ruptura, dejando en evidencia que esa relación fue más dañina de lo que muchos imaginaron.

"Me generó un trauma muy grande en mi vida que demoré años en reparar, quizás hasta hace poco tiempo. Tuve que hacer un tipo de terapia que es MDR, terapia que le hacen a las personas que se inventó cuando los soldados de guerra llegaban a sus hogares, por los traumas grandes que habían pasado...ese tipo de terapia tuve que hacer por todos los traumas que viví en esos tiempos", señaló Arenita.

Luego, en relación a su psicólogo, Rodríguez señaló:

"Fue un gran maestro. Me enseñó exactamente lo que yo nunca más debo aceptar de una persona, de un hombre. Lo que nunca más debo tolerar que hagan conmigo. Las faltas de respeto, las mentiras, las infidelidades, la manipulación, todas las red flags que yo ignoré. Porque vi red flags, las vi con mis ojos y me hice la tonta. Perdonarme a mi misma como me dejé humillar y como yo me humillé"

