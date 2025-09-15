"Arenita" regresa a la televisión chilena como nueva participante de "El Internado" y se sincera sobre su decisión: "Estuve a punto de decir que no"

Mega confirmó la incorporación de Natalia Rodríguez, más conocida como "Arenita" tras su paso por el programa juvenil Yingo, como una de las nuevas participantes de su próximo reality show El Internado.

La exchica televisiva dejará su residencia en Dinamarca para integrarse a esta ambiciosa apuesta del canal, que será conducida por Tonka Tomicic y tendrá al chef Yann Yvin como coanimador.

En relación a su decisión de participar en el esperado espacio de cocina, que contará con 18 participantes del mundo del espectáculo, Arenita señaló: "Reconectar de manera auténtica con la audiencia y consolidarme como un referente que pueda inspirar y liderar conversaciones".

"Soy leal, empática, colaboradora. Soy transparente también, y soy de una sola línea. Sin dobles caretas. O es blanco o es negro conmigo. O te amo o te odio. O te paso o no te paso. Soy directa también. Voy con una mente abierta y la humildad suficiente como para aprender cosas nuevas", agregó la exchica Yingo.

Recordemos que "El Internado" será animado por Tonka Tomicic y tendrá a 18 personas del mundo del espectáculo conviviendo y compitiendo en exigentes pruebas de cocina, por lo que "Arenita" se suma a Di Mondo, Daniella Campos, Etienne Bobenrieth, Fernando Solabarrieta, Maluco, Carla Ochoa, Laura Bozzo, Efrén Reyero y Blu Dumay (hija de María Alberó e Iván Zamorano).

EL REGRESO DE ARENITA A LA TELEVISIÓN

Bajo esta misma línea, en una entrevista con LUN, Natalia Rodríguez reveló: "La natalia a los 20 años siempre quiso estar en un reality y creo que voy a darme esa oportunidad, también para volver a conectarme con la audiencia y mostrar la evolución que he tenido y cómo soy actualmente".

"Me costó mucho tomar la decisión para ser honesta. Yo vengo pensando esto hace muchos meses atrás y estuve incluso a punto de decir que no", agregó.





"Por suerte cuento con el apoyo de todos (...) Mi esposo me motivó, porque fue una decisión en conjunto. Me dijo que él iba a tomar la responsabilidad, que la iba a cuidar (a su hija), que todo iba a estar bien y que si yo no hacía este desafío personal probablemente me iba a estar preguntando por el resto de mi vida cómo hubiera sido si lo hubiera hecho", cerró.

