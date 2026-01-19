Arcángel celebra 20 años de carrera y presenta “La 8va Maravilla” con un concierto en Puerto Rico

El cantante y compositor puertorriqueño Arcángel, presentó oficialmente su nuevo disco de estudio “La 8va Maravilla” con un concierto en Puerto Rico, en una fecha que coincide con el vigésimo aniversario de su trayectoria musical.

El álbum, que corresponde al undécimo trabajo discográfico del artista, reúne 20 canciones y cuenta con colaboraciones destacadas dentro de la música latina y urbana. Entre ellas sobresalen “Lluvia” junto a Ricky Martin, “Chula” con Beéle, y “Di amén”, una inesperada colaboración con Daddy Yankee, que ha generado gran impacto entre los fanáticos.

“La 8va Maravilla” se posiciona como el proyecto más maduro y experimental del cantante. El disco transita por una amplia variedad de géneros como merengue, afro house, banda, Jersey club, pop, R&B y reggaetón, sin perder la esencia que ha definido su carrera.

Este lanzamiento marca además un hito personal para el cantante. En una reciente entrevista con Billboard Español, Arcángel reveló que se trata de su primer álbum creado en sobriedad, luego de atravesar una cirugía a corazón abierto, experiencia que transformó su visión de vida y de la música. “Me llevó a darme cuenta de que no necesito consumir nada para crear, porque tengo un don que me regaló Dios”, expresó el artista.

