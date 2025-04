Araceli Vitta revela orden de detención contra su expareja, el cantante Daniel Guerrero, tras millonaria deuda de pensión alimenticia

Este domingo, la actriz, Araceli Vitta, fue una de las invitadas del programa de farándula, Primer Plano, donde habló sobre una millonaria deuda por parte de su expareja, Daniel Guerrero, tras el no pago de pensión alimenticia por un hijo que tienen en común. Además, confirmó que la justicia dictó una orden de detención.

Según reveló la actriz, el conocido exvocalista del dúo La Sociedad, debería un total de 30 millones de pesos chilenos.

“Más o menos, hay como treinta millones de pesos. Porque como pagaron como 4 millones y algo con las cuotas de 200 mil pesos, se pagaron cuatro millones y algo. No tengo un mail, ni una llamada telefónica que diga ‘oye sabí qué tengo este problema’. No hablo con él hace muchos años porque rompimos relaciones en el minuto en que yo le dije algunas verdades y no le gustaron, entonces él dijo que la relación iba a ser directamente con Sebastián, que hoy se llama Sebastián Vitta Guerrero, se cambió el apellido”, detalló Vitta.

“Él nunca pagó constantemente. Nosotros nos separamos cuando nuestro hijo (Sebastián) tenía 7 años. En un principio hicimos el acuerdo completo por un monto, eso fue pagado por algunos meses, después otros meses no, me citó para rebaja de pensión, se hizo la rebaja, cumplió unos meses, después no, hacía lo que podía. Me decía que iba a depositar y no lo hacía. Así se sumaron reajustes a intereses y llegamos a esto”, expresó.

En base al vínculo de su hijo con su padre, la intérprete dijo que el cantante no quiso fortalecer la relación con Sebastián.

“Aunque él me adeudaba, igual podía ver al Seba. Cuando dejó de pagar y deposita 50 lucas en vez de 500, las cosas te empiezan a afectar, mi hijo estudió con CAE. Osea, ya está endeudado, no aportó a la gratuidad, no aportó en salud, incluso, cuando el Seba tuvo una emergencia súper heavy”, complementó.

Por otro lado, Aranceli reveló que: "Conseguí la dirección de hoy y mi abogado la subió al tribunal de familia. La jueza dictaminó una nueva orden de arresto, pero amplia. Lo pueden tomar detenido donde lo encuentren".

Finalmente, Vitta reveló que en el 2019 quiso llegar a un acuerdo con su ex pareja, pero no se pudo concretar, ya que el cantante dijo que debido a la pandemia, no pudo seguir generando ingresos con su carrera como artista. Por lo tanto, fue imposible pagar la pensión de su hijo Sebastián.

LA RESPUESTA DE DANIEL GUERRERO

Bajo este contexto, Primer Plano no dudó en contactarse con Guerrero para saber su versión del tema, donde este aclaró que "es súper incómoda esta situación".

“No tengo idea de lo que me estás hablando, no lo he visto, es súper incómoda esta situación. No, no puede ser, no puede ser (sobre la orden de detención). Me parece que es absurdo lo que están haciendo. Mira, si ella quiere hablar en televisión, está bien”, expresó Daniel.

PURANOTICIA