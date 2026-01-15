Antonella Ríos se refiere a las acusaciones de su nueva pareja quien estaría involucrado en un complejo historial judicial

Antonella Ríos quedó en medio de una verdadera tormenta mediática luego de que saliera a la luz que su reciente romance estaría rodeado de un complejo historial judicial.

El protagonista del escándalo es su actual pareja, un hombre ajeno al circuito televisivo que en redes sociales se identifica como @patr3k.bayas, quien fue apuntado como presunto “papito corazón”.

Según antecedentes difundidos por el portal Noticias y Espectáculos, el sujeto mantendría una deuda que superaría los 15 millones de pesos en pensión de alimentos, cifra que rápidamente encendió las alarmas en redes sociales.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Usuarios cuestionaron duramente la relación de la actriz con este enigmático galán, poniendo en duda su decisión amorosa.

Antonella rompe el silencio

Frente a la ola de críticas, Antonella Ríos decidió salir al paso desde su propio espacio televisivo, Que te lo digo, donde dejó en claro que el tema la tomó por sorpresa y que aún no ha tenido una conversación cara a cara con su pareja para aclarar los hechos.

"No sé si tengo que dar explicaciones yo, pero lo que sí puedo decir es que me enteré de esta situación, que no he podido conversar en persona para entender el tema, porque evidentemente cualquier persona que esté en falta con respecto a sus hijos a mí me parece que se tiene que hacer cargo, punto", afirmó.

La actriz también fue tajante al marcar distancia de la polémica y desvincularse de cualquier tipo de responsabilidad personal en el conflicto.

"De alguna manera yo quedo exculpada de algún juicio público donde me apunten con el dedo", agregó.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Ríos aseguró que, hasta donde ella sabe, su pareja mantiene un vínculo cercano con su hijo, con quien incluso habría compartido las celebraciones de fin de año.

"Yo quiero entender qué es lo que pasó", expresó.

Finalmente, la actriz insistió en que la situación debe resolverse de manera clara y sin ambigüedades, apuntando a que las responsabilidades se asuman como corresponde.

"Esto se tiene que aclarar, ordenar y el que deba o no deba se pueda resolver de manera constructiva", sostuvo.

