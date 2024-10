Antonella Ríos se convirtió en la onceava confirmada para el reality «Palabra de Honor» de Canal 13

Antonella Ríos fue confirmada como nueva integrante del reality «Palabra de Honor» de Canal 13.

La actriz se convierte en la recluta número 11 del nuevo espacio que será conducido por Sergio Lagos y Karla Constant.

La comunicadora aseguró que antes la habían llamado para integrar espacios de telerrealidad, pero que sentía que “no era mi momento, en cambio ahora sí siento que estoy en un mejor pie para poder entrar. Estuve depre y media triste y hoy me siento más capacitada para enfrentar un desafío así”.

Además, confesó ser “fanática” de los reality shows y que llega para aportar “humor, copuchear y mostrarme tal cual soy”, según consigna Canal 13.

Sobre «Palabra de Honor», la figura de redes sociales sostuvo que “me gusta el formato. Si bien es desconocido, uno ya conoce los anteriores y, además, está el tema militar y del entrenamiento, que me llaman la atención. Eso es como un leitmotiv y eso, sin duda, hará que me sienta más conectada con la narrativa del reality”.

Finalmente, Antonella sostuvo que “es un tema estar harto tiempo alejada de la familia, es un salto al vacío, por lo que es un desafío heavy. En ese sentido, pienso que es como grabar una película fuera de Chile”.

(Imagen: @antonellarios)

PURANOTICIA