Antonella Ríos rompe en llantos en programa tras recibir duros comentarios en redes sociales

Luego de recibir fuertes comentarios en redes sociales donde cuestionaban el trabajo de Antonella Ríos, a días de haber sufrido una encerrona junto a Marcelo Baticiotto, la actriz terminó llorando en el programa Que te lo digo.

Tras el asalto, varios se enfocaron en el posible romance entre Barticiotto y Ríos, misma razón por la que habría recibido mensajes donde la cuestionaban por ser “tibia” y “no mojarse el potito” a la hora de opinar sobre temas de farándula.

“Hay unos que andan súper heavy, me están tirando mierda, lo que pasa es que dicen que soy tibia y no me ‘mojo el potito’, y yo soy así, entonces qué hacemos, ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Me mato y vuelvo a resucitar?” (sic), dijo en el espacio de televisión con evidente molestia.

“Llevo cinco días conteniendo la pena porque casi me matan en un auto, y la gente habla hueás y me da rabia. Llevo cinco días esperando el momento para poder llorar y no me he podido descargarme… ¡Hueón, yo no voy a decir copuchas ni cahuines! ¡Punto!” (sic), agregó.

PURANOTICIA