Antonella Ríos revela su cambio de vida tras llevar un año sin alcohol y diez sin fumar

Antonella Ríos, en el podcast "Más que titulares", habló de su nueva vida, tras dejar los vicios como beber y fumar.

Tal como reveló la actriz, dejó de beber alcohol el año pasado y 10 años que ya no fuma. Todo esto con el objetivo de mantener una vida saludable y así enfocarse en el ejercicio.

"Me he hecho cosas, pero no estoy operada entera. Hago ejercicios, trato de cuidarme. Me fumaba una cajetilla entera, ahora no fumo, no tomó. Llevo 10 años sin fumar y un año sin copete, porque sentía que no me sumaba",detalló la mujer de 50 años.

"Hay que cuidarse, es un camino recorrido. No todo es operarse, hay que mantenerse sano mentalmente también, no solo físico", agregó.

Además, se referió a las personas que están en estado de ebriedad en sus juntas con sus cercanos, donde reveló que observa sus conductas, las cuales no le parece muy agradable.

"Me tomaba un vino, para formar parte del grupo y hoy por hoy estoy mucha más lúcida y me doy cuenta, sacando el rollo a todo el mundo. Observo sus conductas, hay gente que está constantemente tratando de llamar la atención", indicó.

"No me dan ganas, no solo de no tomar, sino que también dese tipo de conversaciones que surgen desde ese estado etílico, como que se ponen repetitivas. Hablan temas que no me llaman la atención, me aburren", reveló.

"He estado con gente que también dejó el copete, harta gente. Empiezan a aparecer personas que están en la misma, y hay temas más profundos, de madurez espiritual, que no se conversan cuando estás arriba de la pelota", cerró Antonella.

