Antonella Ríos revela la razón por la cual dejó OnlyFans: "Ahí entendí muchas cosas"

La actriz, Antonella Ríos, se sinceró sobre su experiencia con una plataforma para adultos, específicamente, OnlyFans, y reveló los motivos por los que la dejó.

En una conversación con en el podcast de Javiera Quiroga, “Más que titulares”, Antonella explicó que se sumó a la plataforma por temas económicos durante la pandemia.

“Yo no soy promotora ni mucho menos (de la plataforma) Yo lo hice por una situación particular, estaba perdiendo mi departamento y tenía, entre muchas otras cosas, gastos extras de mi casa. Dije ‘ya estoy aquí, encerrada, no hay trabajo, nadie puede trabajar, no solo yo (...) voy a explorar algo que en la película (Los debutantes) un poco exploré', que tiene que ver con la sensualidad”, comenzó diciendo.

“El vínculo que tengo con mi cuerpo, no es un vínculo morboso, yo sé que lo que viene por consecuencia tiene que ver con lo erótico y sensual, pero para mí, de base, tiene que ver como con un instrumento”, agregó Ríos.

“No tengo drama con mi cuerpo, soy bien libre, me gusta, dije ‘bueno, haré algunas fotos. (...) Voy a hacer fotos eróticas, no de alto contenido sexual, sino que súper sensuales y vamos a ver cómo me va’. (...) El morbo genera estos réditos, estas ganancias con respecto a las visitas”, sentenció.

Luego, explicó sus razones para dejar la venta de contenido.

“Me fue bien, pero ya no estoy en eso porque también tiene una consecuencia, un juicio social, un peso social, un castigo que hay”, confesó la actriz.

“En Chile te castigan mucho, (dicen) ‘te gusta mostrarte, tú que eres una bataclana’, que es la palabra más suave que me han dicho. Y también marginarte de trabajos”, reveló.

Después, Ríos contó que fue descartada de un proyecto “con contenido”, que no estaba relacionado al contenido erótico, por su paso por la plataforma.

“Primera vez que me pasa que lo dicen de manera frontal, ahí entendí muchas cosas y ahí empecé a hacer la retirada. Quería dar vuelta la página y dedicarme a lo que realmente me gusta”, contó.

